«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.29.



«Аталанта» сразу же начала с 4 забитых мячей. Поэтому логично предположить, что матч должен быть результативным. «Лацио» начал с выездной победы, настроение у всех хорошее. «Лацио» играет первый матч дома в этом сезоне. Это 2-й тур, поэтому сушить вёсла, играть в оборону никто не будет.



У «Лацио» сыгранный состав, Иммобиле сразу же начал забивать. Мне кажется, может получиться яркая атакующая игра. Другой вопрос, что «Аталанта» может сделать коррективы, пропустив два гола от Турина. Но для «Аталанты» это нормальное явление — пропускать и забивать. «Лацио» на своём поле всегда стремится действовать в атакующей манере. Поэтому мне кажется, здесь стоит ожидать голы.



Возьму две ставки. Гол Иммобиле, раз уж он начал забивать с первого тура, логично предположить, что он продолжит. И я возьму ТБ (3,5). Надеюсь, что команды в начале чемпионата покажут хороший атакующий футбол», — сказал Черданцев.

«Лацио» — «Аталанта». Прогноз: снова без Алексея Миранчука, зато с голами и результатом Российский полузащитник продолжает тренироваться по индивидуальной программе.