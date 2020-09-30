ПАОК – «Краснодар»: прогноз Артура Петросьяна на встречу отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 ПАОК – «Краснодар».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.06.



«Краснодару», конечно, круто повезло с результатом первого матча. Казалось, что именно греки контролировали ход игры, особенно после перерыва, и будь они понастойчивее впереди и чуть поудачливее, исход противостояния мог уже быть предрешен. Но «быки» выиграли 2:1, и теперь именно они, по крайней мере по котировкам, фавориты пары.



У «Краснодара» главное преимущество перед греками – их атакующая мощь, их две передние линии, в которых от каждого из шести игроков может исходить угроза. Как только соперниками им предоставляется свобода, и они включают свои кружева на скорости, становится жарко.



Проблемы начинаются, когда «Краснодар» теряет мяч. Команда очень посредственно перестраивается из атакующего в оборонительный режим, регулярно образовываются большие пространства, ну а центр обороны явно не излучает надежность своей игрой. Да, в строй возвращается лидер и капитан Мартынович, что, конечно, плюс, но общая картина в вышеперечисленных компонентах не сильно меняется.



Я думаю, это ещё один матч, в котором основные события развернутся после перерыва. Именно во втором тайме одной из команд придётся рисковать, игра станет быстрее, и моменты должны участиться у обоих ворот. Хотя греки наверняка предпримут попытку и стартового штурма, к которому гости должны быть готовы», — сказал Петросьян.

ПАОК — «Краснодар». Прогноз: Сафонов пропустит в Греции, у Мусаева добавится седых волос Греки на своём поле с треском выбили «Бешикташ» и «Бенфику».