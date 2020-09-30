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Иржи Веселы — Карен Хачанов: прогноз Надежды Петровой на матч 2-го круга «Ролан Гаррос»

Иржи Веселы — Карен Хачанов: прогноз Надежды Петровой на матч 2-го круга «Ролан Гаррос»
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч «Ролан Гаррос» Иржи Веселы — Карен Хачанов.

Ставка: победа Хачанова в 3 сетах за 2.40.

«Матч против чешского теннисиста с забавной фамилией должен сложиться успешно для Карена. Наш соотечественник сейчас находится в разгаре своей карьеры. Это будет первый очный матч этих двух игроков.

Карен очень уверенно выиграл матч первого круга нынешнего турнира у поляка Камила Майхржака в трёх сетах. А вот чеху пришлось сыграть на сет больше. Почти три часа ему потребовалось, чтоб переиграть 207-ю (!) ракетку мира Лиама Броди из Великобритании.

Покрытие, на котором проходит нынешний турнир, не самое любимое для чеха. Он больше любит быстрые корты, хорошо подаёт, любит выходить к сетке, затяжные розыгрыши на задней линии — это не его игра. Как раз Карен и может навязать именно такую игру, он очень хорошо держит заднюю линию, подаёт, неплохо принимает. Земля будет гасить скорость подачи», — сказала Петрова.

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