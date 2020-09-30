«РБ Зальцбург» – «Маккаби» Тель-Авив: прогноз Артура Петросьяна на Лигу чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» – «Маккаби» Тель-Авив.



Ставка: «РБ Зальцбург» забьёт в обоих таймах за 1.60.



«Разница в классе двух команд именно в этой паре показалась наиболее заметной. Австрийцы и физически лучше готовы, и организованнее, и фланги у них лучше работают, да и в целом атакующие игроки интереснее.



25 ударов «Ред Булл» нанёс в первом матче, победил всего 2:1, и при этом было ощущение, что при большем желании и везении счёт вполне мог быть доведён до крупного.



Скорее всего, команда Йессе Марша (который, кстати, является первым в истории американским тренером, выигравшим трофей в европейском клубном футболе) так же вольготно будет чувствовать себя и в домашней игре и в очередной раз победит. У неё в составе есть игроки, которым всё ещё есть что доказывать, поэтому думаю, что отбывать номер никто не будет», — сказал Петросьян.