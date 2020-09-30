«РБ Зальцбург» – «Маккаби» Тель-Авив: прогноз Артура Петросьяна на Лигу чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» – «Маккаби» Тель-Авив.
Ставка: «РБ Зальцбург» забьёт в обоих таймах за 1.60.
«Разница в классе двух команд именно в этой паре показалась наиболее заметной. Австрийцы и физически лучше готовы, и организованнее, и фланги у них лучше работают, да и в целом атакующие игроки интереснее.
25 ударов «Ред Булл» нанёс в первом матче, победил всего 2:1, и при этом было ощущение, что при большем желании и везении счёт вполне мог быть доведён до крупного.
Скорее всего, команда Йессе Марша (который, кстати, является первым в истории американским тренером, выигравшим трофей в европейском клубном футболе) так же вольготно будет чувствовать себя и в домашней игре и в очередной раз победит. У неё в составе есть игроки, которым всё ещё есть что доказывать, поэтому думаю, что отбывать номер никто не будет», — сказал Петросьян.
- 30 сентября 2020
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:00