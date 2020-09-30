«Мидтьюлланн» — «Славия»: прогноз Александра Вишневского на игру отбора ЛЧ в Дании
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 2-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Мидтьюлланн» — «Славия» Прага.
Ставка: «Славия» не забьет в 1-м тайме за 1.60.
«Ничья 0:0 в первом матче наверняка обернется острожным футболом в начале второй игры в Дании. Обеим командам есть что терять. А пока на табло горит счет 0:0, не обозначающий вылета в основное время ни для одной из команд, то аккуратность должна превалировать над риском. Для датского чемпиона особенно важно не пропускать, иначе забивать в ответ надо будет аж два гола. Поставлю на то, что «Мидтьюлланн» не пропустит в первом тайме», — сказал Вишневский.
- 30 сентября 2020
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