«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Максима Калиниченко на матч за Суперкубок Германии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч за Суперкубок Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.83.



«В немного запоздалом матче за Суперкубок Германии встретятся две сильнейшие команды страны: дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Хотя, конечно, по уровню эти команды все-таки отличаются.



Даже если судить по их заслугам в прошлом сезоне, то «Боруссия» смотрится не так уверенно. «Бавария» вынесла всех в Бундеслиге, досрочно став чемпионом. А в Кубке Германии мюнхенцы легко дошли до финала, выиграв там у «Байера».



«Боруссия» же в Кубке дошла всего лишь до 1/8 финала, в котором проиграла «Вердеру». В Бундеслиге дортмундцы снова показали себя, как вторая лучшая команда Германии. Они превзошли по очкам, набравших силу в последние годы «Лейпциг», «Боруссию» М и «Байер».



Но это все дела минувших дней. Сейчас все-таки важна форма обеих команд и их моральное состояние.



Настрой «Баварии» сейчас трудно точно описать. Подопечные Флика не проигрывали с декабря прошлого года, выносили соперников всех рангов, взяли требл в прошлом сезоне, а в последнем туре их грохнул «Хоффенхайм», да еще и с крупным счетом 4:1.



Примечательно, что в туре до этого сами мюнхенцы вынесли «Шальке» со счетом 8:0, а после этого так проиграли. Такие вот у «Баварии» американские горки сейчас.



У «Боруссии» в этом плане все немного стабильнее, хотя тоже не без огрехов. В новом сезоне дортмундцы уже успели уверенно обыграть «Боруссию» М в Бундеслиге и «Дуйсбург» в Кубке. Однако в последнем туре чемпионата они проиграли также не самому сильному «Аугсбургу». Хотя расстройство у игроков Люсьена Фавра, конечно, не сопоставимо с эмоциями мюнхенцев.



Таким образом, результат матча трудно предугадать. Прошлый Суперкубок, к примеру, выиграла «Боруссия» в таком же матче с «Баварией». Но сейчас абсолютно другая ситуация. Я считаю, что может случиться все, что угодно. Но том, что нас ждет зрелищный матч, я уверен», — сказал Калиниченко.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз: бедные Санчо и Холанд! Это будут долгие 90 минут Мюнхенцы разгромно проиграли «Хоффенхайму» и будут очень-очень злыми.