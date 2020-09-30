ПАОК — «Краснодар»: прогноз Александра Вишневского на матч отбора ЛЧ в Греции

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 2-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 ПАОК — «Краснодар».



Ставка: победа ПАОК за 2.11.



«В первом матче ПАОК выглядел довольно убедительно, а «Краснодару» во многом повезло. Но счёт 2:1 в первой игре оставляет греческой команде вполне высокие шансы на первый в истории выход в групповой этап Лиги чемпионов. Достаточно выиграть 1:0, и главная задача сезона будет решена. И ставка на чистую победу греков при столь высоком коэффициенте, как 2.1, мне нравится.



Резонно также присмотреться к ставке на то, что второй тайм окажется результативнее первого. Грекам достаточно забить один гол, так что вряд ли они станут форсировать события. А вот после перерыва кому-то придётся рисковать и идти ва-банк. Посмотрим кому. В любом случае чем меньше будет минут до финального свитка, тем сильнее будет рисковать проигрывающая по сумме двух матчей команда», — сказал Вишневский.

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