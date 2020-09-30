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«Мидтьюлланн» — «Славия»: прогноз Константина Генича на игру отбора Лиги чемпионов

«Мидтьюлланн» — «Славия»: прогноз Константина Генича на игру отбора Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Славия» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: проход «Славии» за 1.65.

«Абсолютно ничего не понятно в паре «Мидтьюлланн» — «Славия». В первой игре была ничья 0:0. «Славия» много атаковала, было много стандартов, угловых. Но раскрыть и вскрыть датчан у чешской команды не получилось. Может быть, на выезде «Славии» будет даже попроще.

«Мидтьюлланн» непростой матч провёл в чемпионате. Но, конечно, серьёзная ставка у датчан на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Есть свои хорошие, качественные игроки. Тот же Святченко, Пионе Систо. Неплохой состав. Но и «Славия» играет в современный футбол, бегущий. Есть опытные Станчу и Тецл, игрок сборной Цоуфал, Масопуст, конечно же. Сложная пара.

В первом матче я давал прогноз на «обе забьют», и он не сыграл. Сейчас, как мне кажется, «Славии» чуть-чуть попроще придётся, чем у себя дома. «Мидтьюлланн», может быть, сыграет поактивнее, в более открытой манере. Хотя в этом можно сомневаться. Но надо давать прогноз.

Я считаю, что всё-таки «Славия» пройдёт. Не знаю как — через дополнительное время, через основное, через серию пенальти… Возьму за 1.65 проход «Славии», — сказал Генич.

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