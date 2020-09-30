Надаль или Джокович? Академия «Чемпионата» научит ставить на «Ролан Гаррос»

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Главные фавориты «Ролан Гаррос» 2020 года в мужском одиночном разряде — Рафаэль Надаль и Новак Джокович. У Надаля 19 титулов на турнирах серии «Большого шлема» (12 — на «Ролан Гаррос»), у Джоковича — 17 (1).



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Другие преподаватели академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу,

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер,

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»,

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок,

Олег Клепиков, нейропсихолог,

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

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