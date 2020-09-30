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Надаль или Джокович? Академия «Чемпионата» научит ставить на «Ролан Гаррос»

Надаль или Джокович? Академия «Чемпионата» научит ставить на «Ролан Гаррос»
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.

Главные фавориты «Ролан Гаррос» 2020 года в мужском одиночном разряде — Рафаэль Надаль и Новак Джокович. У Надаля 19 титулов на турнирах серии «Большого шлема» (12 — на «Ролан Гаррос»), у Джоковича — 17 (1).

Преподаватель академии — бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе — расскажет, как ставить на теннис. На первые ставки доступен бонус до 15 000 рублей!

Другие преподаватели академии:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу,
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер,
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»,
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок,
  • Олег Клепиков, нейропсихолог,
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!

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