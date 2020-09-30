Надаль или Джокович? Академия «Чемпионата» научит ставить на «Ролан Гаррос»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.
Главные фавориты «Ролан Гаррос» 2020 года в мужском одиночном разряде — Рафаэль Надаль и Новак Джокович. У Надаля 19 титулов на турнирах серии «Большого шлема» (12 — на «Ролан Гаррос»), у Джоковича — 17 (1).
Преподаватель академии — бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе — расскажет, как ставить на теннис. На первые ставки доступен бонус до 15 000 рублей!
Другие преподаватели академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу,
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер,
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»,
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок,
- Олег Клепиков, нейропсихолог,
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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