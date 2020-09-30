ПАОК — «Краснодар»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов!
Сегодня, 30 сентября, «Краснодар» встретится с ПАОК в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
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