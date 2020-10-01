«Ливерпуль» — «Арсенал»: эксперты назвали фаворита матча Кубка английской лиги

1 октября «Ливерпуль» примет «Арсенал» в матче 4-го тура раунда Кубка английской лиги. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.



Букмекеры считают, что матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Проход «Ливерпуля» идёт за 1.59 (58%), проход «Арсенала» — за 2.45 (42%).