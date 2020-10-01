Эксперты оценили шансы «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» на победу в Лиге чемпионов

Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов-2020/2021 накануне жеребьёвки группового этапа, которая состоится 1 октября в Женеве. Начало — в 18:00 мск.

Фаворитами считаются «Бавария» и «Манчестер Сити», поставить на каждый из этих клубов предлагается за 5.00. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 5000 рублей.

В пятёрку также входят «Ливерпуль» (7.00), «ПСЖ» (9.00) и «Реал» (12.0). Следом идут «Барселона», «Ювентус» (по 13.0), а также «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (по 15.0). Десятку замыкает «Атлетико» (25.0).

Ниже оценены шансы «Аталанты», дортмундской «Боруссии» и «Интера» (все — по 30.0), за 50.0 можно поставить на «РБ Лейпциг», за 65.0 — на «Севилью», а за 80.0 — на «Лацио».

Наивысшие шансы среди российский клубов имеет «Зенит» (200.0), занимающий 20-е место в списке претендентов. На победу «Локомотива» и «Краснодара» дают 500.0.

Главными аутсайдерами считаются «Брюгге», «Ференцварош» (по 800.0) и киевское «Динамо» (1000.0). Ставки на донецкий «Шахтёр» принимаются за 250.0.