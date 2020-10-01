«Сельта» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.99.

«В минувшем сезоны «кельты» даже отобрали очки у подопечных Кике Сетьена (2:2 на своём поле). Гроза грандов Примеры Фёдор Смолов вернулся в «Локомотив», но забивать тут по-прежнему есть кому. В трёх турах набрано пять очков при не самом слабом календаре. 0:0 с «Эйбаром» на выезде (создали немного, но у соперника моментов вообще не было), 2:1 дома с «Валенсией» (абсолютно по делу) и 1:1 в гостях у «Вальядолида» (бело-фиолетовые оказались даже ближе к победе).



Уровень исполнителей у гостей, естественно, гораздо выше. И всё же на свой гол подопечные Оскара Гарсии могут рассчитывать. Линия атаки у них более чем солидная (Аспас, Нолито, Денис Суарес, Санти Мина, Эмре Мор), а вот у сине-гранатовых имеются проблемы в защите. К тому же Марк-Андре тер Штеген травмирован, а Нето ему уступает.



«Сельта» забивала каталонцам в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. От этого и оттолкнёмся. На обе забьют дают нестыдный коэффициент 1.70, что само по себе неплохо. Мы предпочтём Х2 + обе забьют за 1.99, всё же выиграть хозяевам будет очень сложно. Любители рисковать могут рассмотреть П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.22 и П2 + обе забьют за 2.95».