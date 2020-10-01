«Сельта» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Барселона».
Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.99.
«В минувшем сезоны «кельты» даже отобрали очки у подопечных Кике Сетьена (2:2 на своём поле). Гроза грандов Примеры Фёдор Смолов вернулся в «Локомотив», но забивать тут по-прежнему есть кому. В трёх турах набрано пять очков при не самом слабом календаре. 0:0 с «Эйбаром» на выезде (создали немного, но у соперника моментов вообще не было), 2:1 дома с «Валенсией» (абсолютно по делу) и 1:1 в гостях у «Вальядолида» (бело-фиолетовые оказались даже ближе к победе).
Уровень исполнителей у гостей, естественно, гораздо выше. И всё же на свой гол подопечные Оскара Гарсии могут рассчитывать. Линия атаки у них более чем солидная (Аспас, Нолито, Денис Суарес, Санти Мина, Эмре Мор), а вот у сине-гранатовых имеются проблемы в защите. К тому же Марк-Андре тер Штеген травмирован, а Нето ему уступает.
«Сельта» забивала каталонцам в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. От этого и оттолкнёмся. На обе забьют дают нестыдный коэффициент 1.70, что само по себе неплохо. Мы предпочтём Х2 + обе забьют за 1.99, всё же выиграть хозяевам будет очень сложно. Любители рисковать могут рассмотреть П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.22 и П2 + обе забьют за 2.95».
- 1 октября 2020
-
08:45
-
08:00
-
07:42
-
07:34
-
00:03
-
00:03
- 30 сентября 2020
-
23:52
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:40