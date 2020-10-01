Иржи Веселы – Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч 2-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Иржи Веселы – Карен Хачанов во втором круге «Ролан Гаррос».



Ставка: меньше 37 геймов в матче за 1.90.



«Карен Хачанов справился с собой, с нервами в первом круге. Поляк Майхжак на грунте может быть очень опасным. И в первом сете, и на старте второго были проблемы у Хачанова, но потом постепенно разыгрался.



Думаю, и в матче с Веселы всё будет главным образом зависеть от игры россиянина. Не в той уже форме Иржи Веселы, чтобы диктовать свои условия Карену. Да, он левша, у него плотная подача, удары с задней линии. Но физическая форма не на самом высоком уровне. Травмы подпортили ему карьеру. Мне кажется, он мог бы на большее претендовать.



Здесь всё-таки жду уверенной победы Хачанова. Он резче, быстрее, лучше двигается. За счёт этих компонентов должен побеждать без лишних нервов. Думаю, за 36 геймов Карен уложится», — сказала Чакветадзе.