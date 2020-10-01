«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Ак Барс».



Ставка: «Ак Барс» забросит минимум 4 шайбы за 2.52.



«Это будет странный матч. «Локомотив» потерпел три поражения подряд, получив технарь за неприезд к «Куньлуню», 2:3 дома от «Нефтехимика», 3:4 по буллитам с «Магниткой».



Ярославская команда переживает эпидемию коронавируса, там далеко не оптимальный состав, много молодёжи. Хотя ребята талантливые и хотят показать себя.



«Ак Барс» вроде бы не болеет, и состав там звенит. Но смотрите же, команда на выезде проиграла «Северстали» (2:3 ОТ) и нижегородскому «Торпедо» (2:4). Это очень удивительно, но казанский клуб потерял свою игру, а главный тренер Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции только разводит руками.



Я думаю, нас ждёт матч, как был недавно в Санкт-Петербурге, на который СКА выставлял молодёжь, а «Ак Барс» бодался с ними основным составом и победил только по буллитам (3:2). Казанский клуб очень тяжело забрасывает шайбы, но, думаю, тут их должно прорвать. Я бы взял индивидуальный тотал больше (3.5) в основное время за 2.52. Надеюсь, что «Ак Барс» забросит всё-таки четыре шайбы, показав нормальный хоккей против разобранного соперника», — сказал Лысенков.