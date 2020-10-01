«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 5.20.



«Этот матч будет принципиальным и для «Спартака», и для ЦСКА. Это будет первый очный матч в этом сезоне. ЦСКА неплохо проявляет себя в концовках матчей. «Спартак» не может в последнее время этим похвастаться. В минувшем матче «Динамо» забросило три шайбы в ворота «Спартака».



В целом за игру будут отвечать вратарские позиции, от них многое будет зависеть. Тем не менее у «Спартака» будет шанс, так как вратарь ЦСКА всё же играет не очень удачно. Поэтому победа «Спартака» в одну шайбу», — сказал Кожевников.