«Тоттенхэм» — «Маккаби»: прогноз Романа Павлюченко на матч отбора Лиги Европы

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Маккаби».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-2) за 2.05.



«Не чужой мне «Тоттенхэм» продолжает свой еврокубковый поход, теперь на пути стоит израильский «Маккаби Хайфа». В прошлых играх лондонцы испытывали проблемы, надеюсь, сегодня они не возникнут.



«Шпоры» давно уже не знают поражений и легко одерживают победы в регулярном чемпионате, правда в еврокубках они пропускали во всех своих поединках.



Лондонцы прошли не так давно «Челси». Не думаю, что они расслабятся сегодня настолько, что уступят столь слабому противнику — класс сильно различается.



Израильтяне одержали пять побед подряд, только во всех этих встречах они неизменно пропускали голы. В предыдущих стадиях оказались выбиты российская и казахстанская команды.



На мой взгляд, гости прыгнули выше головы и дальше сказка закончится. Англичане просто с другой планеты — они могут забить много практически в любом состоянии», — сказал Павлюченко.

«Тоттенхэм» — «Маккаби Х». Прогноз: обидчик «Ростова» доставит неприятности даже Моуринью Матч с «Маккаби» станет для лондонцев третьим за последние пять дней.