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«Тоттенхэм» — «Маккаби»: прогноз Романа Павлюченко на матч отбора Лиги Европы

«Тоттенхэм» — «Маккаби»: прогноз Романа Павлюченко на матч отбора Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Маккаби».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-2) за 2.05.

«Не чужой мне «Тоттенхэм» продолжает свой еврокубковый поход, теперь на пути стоит израильский «Маккаби Хайфа». В прошлых играх лондонцы испытывали проблемы, надеюсь, сегодня они не возникнут.

«Шпоры» давно уже не знают поражений и легко одерживают победы в регулярном чемпионате, правда в еврокубках они пропускали во всех своих поединках.

Лондонцы прошли не так давно «Челси». Не думаю, что они расслабятся сегодня настолько, что уступят столь слабому противнику — класс сильно различается.

Израильтяне одержали пять побед подряд, только во всех этих встречах они неизменно пропускали голы. В предыдущих стадиях оказались выбиты российская и казахстанская команды.

На мой взгляд, гости прыгнули выше головы и дальше сказка закончится. Англичане просто с другой планеты — они могут забить много практически в любом состоянии», — сказал Павлюченко.

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