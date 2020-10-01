Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021: дата, как пройдёт, коэффициенты

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 состоится 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Начало жеребьёвки — в 18:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



32 команды в ходе жеребьёвки разобьют на 8 групп. Для равновесия групп команды разбиты на 4 корзины. На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют сразу 3 российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Питерцы будут посеяны в 1-й корзине, краснодарцы — в 3-й, а «железнодорожники» — в 4-й. При этом в группе не могут сыграть команды из одной страны.



Фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов считаются «Бавария» и «Манчестер Сити», поставить на каждый из этих клубов предлагается за 5.00. В пятёрку также входят «Ливерпуль» (7.00), «ПСЖ» (9.00) и «Реал» (12.0).



Наивысшие шансы среди российский клубов имеет «Зенит» (200.0), занимающий 20-е место в списке претендентов. На победу «Локомотива» и «Краснодара» дают 500.0.