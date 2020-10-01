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«Атлетик» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

«Атлетик» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Кадис».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.59.

«Кадис» пока выглядит в Примере крайне блекло, если не считать их матч с другим выходцем из Сегунды «Уэски». Думаю, что в Бильбао у «Кадиса» мало шансов избежать поражения. Ставка на чистую победу басков за 1.6 смотрится вполне хорошо.

«Атлетик» пропускал второй тур и, похоже, спланировал предсезонную подготовку так, чтобы быть в лучших кондициях к 3-му туру и к следующим. «Львы» с тех пор уже успели выиграть 2:1 в Эйбаре, и думаю, что в матче с «Кадисом» тоже можно поставить на победу «Атлетика» при тотале больше 2.5 мячей. При коэффициенте около 3 эта ставка тоже выглядит перспективно», — сказал Вишневский.

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