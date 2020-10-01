«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 1 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ИТБ 2.5 гола ЦСКА за 1.69.

«Подопечные Олега Знарка после жуткой серии из четырёх поражений пришли в себя, добыв две победы подряд. Дело в том, что подхватившие коронавирус легионеры вернулись в строй. Без них, понятно, с созиданием имелись колоссальные проблемы, ведь команда осталась без двух форвардов первого звена и центрального нападающего второй тройки. Однако теперь Лехтеря, Радил и Ганзл снова в строю. Кроме того, помогла пауза в 5,5 дней. После неё удалось дожать «Амур» (3:1).



Накануне «Спартак» уже выиграл одно дерби, вернув себе лидерство в сезонной серии с «Динамо». Дело дошло до буллитов, хотя имелось всё необходимое для победы в основное время. Красно-белые вели со счётом 4:1 к 46-й минуте, но ошиблись при второй шайбе и поплыли. Серию буллитов вытянули Кутейкин и Широков (5:4 Б).



Теперь будет ещё тяжелее. ЦСКА по-прежнему обходится без Ларса Юханссона, но ситуацию контролирует. Результаты в порядке: 15 очков в девяти поединках, всего два поражения (одно из которых за пределами основного времени). Кроме того, в игре с «Йокеритом» впервые в сезоне на лёд вышел Марио Кемпе.



Шустрый и техничный швед определённо добавит атаке глубины и креативности, а в обороне всё здорово даже без основного вратаря. Собственно, подопечные Игоря Никитина лишь три раза в регулярном чемпионате пропустили больше одной шайбы. От «Ак Барса» (2:3 ОТ), «Металлурга» (2:4) и «Йокерита» (4:2).



По уровню исполнителей красно-синие явно интереснее, физическая форма тоже должна быть лучше. Всё же лидеры «Спартака» только вернулись в строй после долгого простоя, плотный график в такой ситуации рискует оказаться проблемой. И третий момент — красно-белые накануне доигрались до буллитов в дерби, а ЦСКА не играл с 27 сентября, поскольку рижское «Динамо» сидит на карантине.



Думается, с учётом всех факторов «армейцы» наверняка одержат трудовую победу. Оборона у подопечных Олега Знарка часто чудит, а вратари выручают далеко не всегда. Пожалуй, ЦСКА свои три шайбы оформит, чего должно хватить для победы».