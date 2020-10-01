«Риу Аве» — «Милан»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч квалификации Лиги Европы 01.10

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Риу Аве» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.

«У «Милана» наконец-то появился крепкий соперник. До этого в квалификации Лиги Европы он сражался с гордым ирландским «Шемрок Роверс» (2:0) и воинственным норвежским «Будё-Глимт» (3:2). Но штука в том, что разница в мастерстве исполнителей между командами имелась громадная, а потому разбить их не составило огромного труда.



Вообще, разница в классе у миланцев и с «Риу Аве» тоже заметна. Да, португальский клуб занял в прошлом сезоне чемпионата Португалии пятое место, но на старте нового пока не впечатляет. А вот итальянцы, напротив, уже успели разогреться.



Помимо двух игр в Лиге Европы «россонери» сыграли два матча в Серии А: с «Болоньей» и «Кротоне». Оба выиграли со счётом 2:0. При этом надо сказать, что в последнем команда обходилась без своего лидера Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий сдал положительный тест на коронавирус и теперь пропустит игру с португальцами.



Также, скорее всего, не поможет Стефано Пиоли и Анте Ребич, который в матче с «Кротоне» травмировал локоть. Чалханоглу в поединке с норвежцами показал отличную игру, но ждать теперь большого количества голов мы бы не стали. Всё же атакующий потенциал фаворита снизился.



В то же время вероятность сенсации кажется не слишком высокой. «Риу Аве» сейчас выглядит не так здорово, да и в прошлом сезоне за 17 игр на своём поле добыла только пять побед. На наш взгляд, интересно выглядит ставка «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча». Букмекеры дают за неё сносный коэффициент 1.65».