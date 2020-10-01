Жеребьёвка «Локомотива» в Лиге чемпионов: прогнозы, ставки, коэффициенты

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 состоится 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Начало — в 18:00 мск. Прямую трансляцию жеребьёвки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Москвичи оказались в 4-й корзине и точно не сыграют с «Марселем», «Брюгге», «Боруссией М», «Истанбулом ББ», «Мидтьюлланном», «Ренном» и «Ференцварошем». Кроме того, по правилам жеребьёвки, команда Марко Николича не сыграет в группе с другими российскими клубами, а с донёцким «Шахтёром» УЕФА разведёт российские клубы по соображениям безопасности.
Фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов считаются «Бавария» и «Манчестер Сити», поставить на каждый из этих клубов предлагается за 5.00. В пятёрку также входят «Ливерпуль» (7.00), «ПСЖ» (9.00) и «Реал» (12.0).
Наивысшие шансы среди российский клубов имеет «Зенит» (200.0), занимающий 20-е место в списке претендентов. На победу «Локомотива» и «Краснодара» дают 500.0.
- 1 октября 2020
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
07:42
-
07:34
-
00:03
-
00:03
- 30 сентября 2020
-
23:52
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00