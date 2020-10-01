Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьёвки группового этапа

Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов сезона-2020/2021 после жеребьёвки группового этапа, которая сегодня прошла в Женеве.



По оценке аналитиков, фавориты турнира — «Бавария» и «Манчестер Сити». Поставить на каждый из этих клубов предлагается за 5.00. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 5000 рублей.



В пятёрку также входят «Ливерпуль» (7.00), «ПСЖ» (10.00), «Реал» и «Барселона» (по 12.00). Следом идут «Ювентус» (15.00), а также «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (по 20.00). Десятку замыкают «Атлетико», «Аталанта», дортмундская «Боруссия» и «Интер» (все — 25.00).

За 50.00 можно поставить на «РБ Лейпциг», за 65.00 — на «Севилью», а за 80.00 — на «Лацио».



Наивысшие шансы среди российский клубов имеет «Зенит» (250.00), занимающий 20-е место в списке претендентов. До жеребьёвки эксперты оценивали шансы питерцев коэффициентом 200.00. На победу «Локомотива» и «Краснодара» дают 500.00.



Главными аутсайдерами считаются «Мидтьюлланн», «Ференцварош» (по 1000.00) и киевское «Динамо» (750.00). Ставки на донецкий «Шахтёр» принимаются за 250.00.