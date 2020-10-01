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«Локомотив» в Лиге чемпионов: какая группа и соперники, прогнозы и коэффициенты

«Локомотив» в Лиге чемпионов: какая группа и соперники, прогнозы и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня в Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Соперников узнали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Букмекеры назвали шансы российских клубов выйти в плей-офф турнира. Групповой этап турнира стартует 20 октября, а завершится 8–9 декабря. На 14 декабря назначена жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

«Локомотив» жеребьевка отправила в группу А вместе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». Аналитики не верят, что команда Марко Николича пройдет в 1/8 финала. На этот исход эксперты предложили коэффициент 5.50. При этом на «Баварию» можно поставить за 1.03, на «Атлетико» — за 1.35, а на «Зальцбург» — за 3.50.

Сделать ставку на то, что москвичи не просто выйдут в плей-офф, но и займут первое место в своей группе, можно с коэффициентом 20.00.

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