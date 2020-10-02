Элина Свитолина – Екатерина Александрова: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина – Екатерина Александрова в 3-м круге «Ролан Гаррос».



Ставка: победа Свитолиной в 2 сетах за 1.90.



«Ролан Гаррос» продолжается, давайте обсудим встречу двух девушек – украинка и россиянка, Свитолина сыграет с Александровой.



Не совсем понятно, в какой сейчас форме находится Александрова – после карантина у неё перестала идти та игра, которая приносила успех. Нельзя сказать, что на уж очень любит играть на грунте.



Что касается Свитолиной, то Элина не выступала на US Open. Она специально готовилась к грунтовому турниру в Европе, успела выиграть турнир в Страсбурге на прошлой неделе. Правда, начала она «Ролан Гаррос» очень медленно, неожиданным образом проиграла сет со счётом 0:6 теннисистке из квалификации.



В любом случае Страсбург это одно, а «Ролан Гаррос» — другое. Корты немного отличаются, условия тоже, поэтому я думаю, что серьёзных проблем у неё в матче с Александровой не будет. Повторюсь, что Екатерина сейчас не в оптимальных кондициях находится, а Свитолина уже выиграла титул, поэтому, скорее всего, Свитолина выиграет этот матч в двух сетах», — сказала Чакветадзе.

Свитолина — Александрова. Прогноз: украинка отправит первую ракетку России домой У Екатерины хорошая подача, но грунт она не любит.