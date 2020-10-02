Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы 2020/21 сегодня: во сколько, где смотреть онлайн

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится 2 октября в штаб-квартире УЕФА в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало – в 14:00 мск. Прямую трансляцию церемонии можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
В ходе жеребьёвки 48 команд распределят на 12 групп. От России на групповом этапе Лиги Европы сыграет ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко попала в первую корзину и точно не сыграет с «Арсеналом», «Тоттенхэмом», «Ромой», «Наполи», «Бенфикой», «Брагой», «Байером», «Вильярреалом», «Гентом», ПСВ и «Селтиком». Кроме того, «армейцы» точно не сыграют в одной группе с украинской «Зарей».
Сделать ставку на победу ЦСКА в Лиге Европы можно с коэффициентом 50.00. Таким же коэффициентом аналитики оценили вероятность победы в турнире «Браги», «Рейнджерс» и «Фейеноорда».
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