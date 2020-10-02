«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 4.50.



«С «Нефтехимиком» в текущем сезоне всё предельно ясно. Команда, как и раньше, не ловит звёзд с неба и не ищет журавля в небе. Бьётся с равными, то есть командами второго-третьего эшелона КХЛ, и в основном их побеждает, на старших голос не поднимает, но если у старшего проблемы, как, скажем, были у «Локомотива», то воспользуется этим по полной.



То есть при том, что мы видели в текущем сезоне в исполнении «химиков», у «Салавата» в солнечном городе на Каме не должно возникнуть никаких проблем. Даже с учётом того, что сам «Салават» нынче далёк от своей оптимальной формы, как декабристы от народа. Даже с учётом того, что в противостояние это, хочешь не хочешь, но вмешивается национальный аспект. Это вам, конечно, не «зелёное дерби», но против братьев-башкир у «маленьких татар», как правило, повышенные премиальные, а значит, хоккеистам любой национальности, даже самой далёкой от татарско-башкирсих «разборок», есть за что пластаться.



Статистика личных встреч опять-таки практически полностью на стороне гостей. И хоть команды чаще играют друг с другом в межсезонье, чем потом в регулярном чемпионате, нетрудно подсчитать, что по количеству побед уфимцы имеют приблизительно трёхкратное преимущество. И, скажем, в прошлом сезоне нижнекамцы были биты дважды, хотя в предыдущие им что-то удавалось зацепить в одном из двух матчей регулярного чемпионата.



Вывод прост: «Салават Юлаев» должен победить в гостях, в основное время, не слишком перетрудившись, с преимуществом в пару шайб, вторая из которых вполне может быть заброшена в пустые ворота», — сказал Лебедев.