«Фиорентина» – «Сампдория»: прогноз Максима Ромащенко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» – «Сампдория».



Ставка: обе забьют за 1.74.



«Фиорентина» начала новый сезон с домашней победы над «Торино» 1:0, но затем в драматичном матче уступила в Милане «Интеру» 3:4, пропустив два решающих гола в последнюю пятиминутку. После двух туров «фиалки» идут в середине турнирной таблицы.



Для «Сампдории» же всё складывается пока весьма плачевно. Если поражение на выезде от «Ювентуса» 0:3 вполне объяснимо, то домашнее фиаско в матче с новичком Серии А «Беневенто» 2:3 вряд ли чем-то можно оправдать. Закономерно команда на данный момент идёт в зоне вылета.



Считаю, что в этом матче атака будет превалировать над обороной: очки нужны обоим коллективам, и борьба обещает быть нешуточной. Думаю, что каждая из команд сможет забить», — сказал Ромащенко.

«Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз: Рибери, Бонавентура и Валеро оставят Раньери на дне «Сампдория» начала с двух поражений, пропустив шесть мячей за 180 минут.