Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после жеребьёвки группового этапа

Эксперты назвали фаворитов Лиги Европы сезона-2020/2021 после жеребьёвки группового этапа, которая сегодня прошла в Ньоне.
По оценке аналитиков, фавориты турнира — английские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Поставить на каждый из этих клубов предлагается за 10.00. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 10 000 рублей.
В пятёрку также входят итальянские «Милан» (12.00), «Наполи» (14.00) и «Рома» (16.00). Следом идут «Лестер» (18.00), а также «Байер», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» (по 20.00). Десятку замыкают «Лилль» и «Хоффенхайм» (по 25.00).
За 35.00 можно поставить на «Гранаду», «Ниццу» и ПСВ. ЦСКА делит 15-е место в списке претендентов вместе с «Брагой», «Рейнджерс» и «Фейеноордом» (коэффициент 50.00).
Главными аутсайдерами считаются «Дандолк» и «Риека» (по 500.00). Ставки на «ЧФР Клуж» принимаются за 350.00.
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