«Спартак» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 10-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Зенит».
Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15, ТБ 6.5 жёлтой карточки за 1.65.
«Домашний характер матча для «Спартака», хорошее настроение в коллективе Доменико Тедеско и травмы ряда игроков «Зенита» (Азмун, Ловрен, Малком, Ракицкий) позволяют предположить, что красно-белые как минимум не проиграют. Думаю, что Сергей Семак частично навёл тень на плетень, когда говорил про травмированных — мол, все они ещё за два дня до матча не тренировались. Думаю, кто-то всё равно выйдет на поле. Но точно не все. И даже если кто-то выйдет, то не в оптимальном состоянии. По ощущениям, игру пропустит Азмун — и это серьёзный удар по атакующему потенциалу «Зенита».
Победитель встречи получит серьёзное психологическое преимущество в борьбе за золото. Думаю, что в этой связи «Зенит» выйдет играть от обороны. Очевидно, что петербуржцев устроит и ничья, потому что победа «Спартака» окрылит и московскую команду, и её фанатов, а ничья сохранит статус-кво. Я обратил внимание, что «Зенит» регулярно действует чересчур аккуратно, когда приезжает в Москву. Так было в этом сезоне в матчах с «Динамо» и «Локомотивом», так было во время двух предыдущих выездных встречах со «Спартаком» (победа 1:0 и ничья 1:1). При этом последняя победа «Зенита» в Москве датирована 2012 годом — нынешняя кадровая ситуация у действующего чемпиона никак не способствует тому, чтобы чёрная серия вдруг взяла и прервалась.
Отмечу, что уже четыре последних «русских класико» получились низовыми. Думаю, и сейчас вряд ли будет забито более 3 голов.
Ещё я считаю, что в игре будет VAR. Встречу судит Павел Кукуян — судья, впервые в карьере получивший топ-матч. Он будет использовать любую возможность, чтобы снять с себя ответственность и перестраховаться и свериться с опытным видеоассистентом. Не удивлюсь, если послушный Кукуян в соответствии с ценными указаниями Виктора Кашшаи будет раздавать много карточек. В играх «Спартака» и «Зенита» давным-давно не было матчей, где было менее 6 ЖК. В последних четырёх встречах был ТБ 6.5".
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