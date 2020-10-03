Кевин Андерсон — Андрей Рублев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кевин Андерсон — Андрей Рублев в третьем круге «Ролан Гаррос».



Ставка: тотал больше 35.5 гейма за 1.84.



«В следующем круге „Ролан Гаррос“ россиянин Андрей Рублев сыграет против Кевина Андерсона. Многие считаю, что Андерсон вовсе не умеет играть на грунте, но всё-таки в арсенале у него есть хорошая подача. Он играет в похожем стиле с Сэмом Куэрри, а вы помните, что у Куэрри были шансы в матче с Рублевым. Правда, тогда Рублев сыграл не оптимальным образом, но сейчас улучшает свой теннис. В этом сезоне Андрей выглядит хорошо. У него много побед, и он большой молодец.



Всё-таки, возвращаясь к Кевину Андерсону, может быть, грунт и не оптимальное покрытие. Может, он будет передвигаться не так быстро как на харде или траве, но не будем забывать, что он хорошо подаёт, действует агрессивно и мощно.



Не совсем понятно, чего ждать от кортов. Неизвестно, на какой корт их поставят, вряд ли с крышей. А значит, площадка будет вязкой. Рублёв тоже не очень любит играть на таких кортах. Рублёву будет нелегко. Ещё и маловато геймов дают на этот матч, всего лишь 35.5. Предположительно, что теннисисты больше наиграют в этом матче».