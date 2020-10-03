Кристиан Гарин — Карен Хачанов: прогноз Сергея Фомина на матч «Ролан Гаррос» — 2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го круга «Ролан Гаррос» — 2020 Кристиан Гарин — Карен Хачанов.

Ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.66.

«Удивительный теннисист — Карен Хачанов. При всей своей хлёсткой и силовой игре лучших результатов на «Шлемах» россиянин добивается именно на грунте, выходя как минимум в третий круг «Ролан Гаррос» уже в третий раз подряд.



На этот раз в 1/16 Карену противостоит типичный грунтовик Кристиан Гарин, и здесь на самом деле трудно выявить фаворита. Оба игрока совершенно нестабильны и не по статусу часто отдают соперникам свою подачу, нередко их игра на этом турнире напоминает женский тур. Чилиец, стоит отметить, — более степенный и неплохо играет в обороне. Игра от контратаки может сыграть ключевую роль против Хачанова.



В предыдущих кругах оба теннисиста проходили тех, кого должны были проходить, но не без проблем: чилиец отыгрывался во встрече с довольно слабым австралийцем Польмансом, Карен лишь чудом избежал 5-го сета в матче с чехом Иржи Веселы. Думаю, и на этот раз нас ждёт затяжная встреча со множеством обоюдных шансов и ошибок».