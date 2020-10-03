«Урал» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура чемпионата России 3 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — ЦСКА в 10-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа ЦСКА с форой (–1) за 2.17.
«ЦСКА в последнее время выглядит неплохо. Не по делу он проиграл дерби «Локомотиву» — были свои моменты, не удалось их использовать, потом ещё удаление случилось. Проиграли, но теперь будут злее. Видно, что игра у ЦСКА есть. Может, где-то стабильности не хватает, но эта проблема из-за того, что приходят новые игроки, что-то меняется. Но видны позитивные сдвиги.
Личные встречи в этой паре — за ЦСКА. В прошлом сезоне наконец-то «Уралу» удалось отнять очки у ЦСКА, сыграли — 1:1. А так, обычно «армейцы» шансов просто не оставляют уральцам. Это и домашних матчей касается, и гостевых.
У ЦСКА мотивация сейчас серьёзная. Есть возможность приблизиться к лидерам, учитывая, что либо «Спартак», либо «Зенит» очки потеряет, либо обе команды. На сегодняшний день ЦСКА сильнее «Урала», поставлю на его победу с форой (–1)».
- 3 октября 2020
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:00
- 2 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:02
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:00
- 1 октября 2020
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00