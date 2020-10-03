«Урал» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура чемпионата России 3 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — ЦСКА в 10-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: победа ЦСКА с форой (–1) за 2.17.

«ЦСКА в последнее время выглядит неплохо. Не по делу он проиграл дерби «Локомотиву» — были свои моменты, не удалось их использовать, потом ещё удаление случилось. Проиграли, но теперь будут злее. Видно, что игра у ЦСКА есть. Может, где-то стабильности не хватает, но эта проблема из-за того, что приходят новые игроки, что-то меняется. Но видны позитивные сдвиги.



Личные встречи в этой паре — за ЦСКА. В прошлом сезоне наконец-то «Уралу» удалось отнять очки у ЦСКА, сыграли — 1:1. А так, обычно «армейцы» шансов просто не оставляют уральцам. Это и домашних матчей касается, и гостевых.



У ЦСКА мотивация сейчас серьёзная. Есть возможность приблизиться к лидерам, учитывая, что либо «Спартак», либо «Зенит» очки потеряет, либо обе команды. На сегодняшний день ЦСКА сильнее «Урала», поставлю на его победу с форой (–1)».