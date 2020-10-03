«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 10-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.72.



« Интриг предостаточно: брошенная Шамилем Газизовым перчатка «Зениту»; Артём Дзюба хочет доказать, что, как обыгрывали «Спартак», так и будут продолжать обыгрывать; Александр Кокорин против «Зенита». То, что команды сейчас делят первые два места в турнирной таблице, добавляет этому противостоянию на «Открытие Арене» новых красок.



Я не буду долго разглагольствовать о состоянии команд. «Спартак» одержал две сухие победы подряд, но не без проблем, а «Зенит» набросал целую кошёлку «Уфе», забив шесть мячей, но мог и больше. Сами всё прекрасно знаете. По статусу и уверенности последних лет, наверное, стоит отдать предпочтение «Зениту», но работает ли это на «Открытие Арене»? И да и нет. Как мы помним, в последнем матче «Зенит» обыграл москвичей благодаря голу Жиркова.



Я не знаю, как закончится матч. Я бы поставил на ничью. Можно ли предположить, что будет обмен мячами? Да, можно. Мне эту игру предстоит комментировать. Понятно, что матч для комментатора — расстрельный. Как бы игра ни закончилась, всё равно хейт пойдёт с той и другой стороны, а может даже, и с нейтральной кто-то обратится. Мне кажется, что самая нормальная играющая ставка с точки зрения прогноза на эту встречу — обе забьют».