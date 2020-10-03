«Спартак» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: гол Дзюбы за 2.39.

«Всегда тяжело прогнозировать такие большие матчи. Они вне таблицы. Перед матчем ЦСКА — «Спартак» у меня были одни ожидания, но получилось всё иначе. Там и в ходе встречи ситуация перевернулась. Здесь тоже могут быть разные сценарии.



Если «Спартак» и в матче с «Зенитом» будет выглядеть так же неубедительно, как и с ЦСКА, то можно уже будет делать некоторые выводы. Например, что сегодняшний «Спартак» не готов играть с большими клубами. Но мне не хотелось бы, чтобы это произошло. Есть ощущение, что у «Спартака» есть и игровой резерв, и человеческий. Конкуренция в линии атаки сумасшедшая. Интересно, какой план на игру выберет Тедеско. Кого он поставит — Соболева или Понсе? Но нельзя залезть в голову Тедеско. Хочет ли он сыграть первым номером или будет подстраиваться под «Зенит».



«Зенит» уверенно победил «Уфу», зарядился положительными эмоциями перед поездкой в Москву. Давно такой уверенной победы «Зенит» не одерживал. Это будет борьба за лидерство, так что мотивация у команды запредельная.



Очень трудно выбирать ставку на ту или иную команду. Но здорово, что матч будет с болельщиками, в том числе и питерскими. Полного стадиона пока не будет, но любая поддержка — это хорошо, должен получиться яркий футбол. Голов жду в большом количестве. Можно попробовать сыграть «тотал больше 3 мячей».



Но, как всегда, я бы рассмотрел ставку на гол Дзюбы. Она мне нравится даже больше тотала. Редкий случай, когда он не забивает «Спартаку», а сейчас увеличилось количество пенальти в чемпионате. Исполняет их в «Зените» Дзюба. Это лишний шанс. Дзюба здорово бьёт, разводит мяч и вратаря, так что стоит брать гол Дзюбы».