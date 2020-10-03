«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 3-го тура Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» в рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Айнтрахта» за 1.79.
«Хоффенхайм» только что выиграл у «Баварии» со счетом 4:1. Безусловно, это значимое событие для клуба, но вряд ли гости готовы к большим свершениям. После таких взлётов обычно происходит серьёзное падение. А «Айнтрахт» представляется соперником достаточно мощным, у Хюттера команда играющая. Да и в принципе я думаю, что тенденция результативного футбола в европейских матчах продолжится.
«Хоффенхайму» будет сложнее играть в этом матче и психологически, и по стилю. «Айнтрахт» не располагает защитников так высоко, как это делала — даже авантюрно — «Бавария». Не стану советовать ставить на исход. Мне кажется, у хозяев хорошие шансы не проиграть, а уж тем более забить «деревенским», поскольку оборона у гостей далеко не выдающаяся. Отсюда и ставка на индивидуальный тотал команды из Франкфурта».
- 3 октября 2020
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:00
- 2 октября 2020
-
19:00