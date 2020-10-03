«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 4-го тура чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.98.
«Матч с участием «Лидса» уже сам по себе праздник, а тут ему противостоит «Манчестер Сити», сильно униженный в игре с «Лестером» — со счётом 2:5 проиграла команда Гвардиолы.
«Лидс» совершенно точно не будет сидеть у своих ворот, как это делал «Лестер». Это не в принципах Марсело Бьельсы, хотя и Роджерс говорил, что он не хотел отступать от своих принципов, но всё-таки прагматизм взял свое. У Бьельсы слово «прагматизм» отсутствует в лексиконе, потому что «Лидс» будет играть, как с «Ливерпулем»: будет бежать, будет использовать оборонительные проблемы «Сити». В этом смысле играть команде Гвардиолы будет несколько проще, чем с «Лестером».
Я ожидаю результативного матча, тем более что в Англии пока в этом сезоне забивают в среднем 3,75 гола за матч. В прошлом сезоне было примерно на гол меньше. Посмотрим, продолжится ли эта тенденция дальше, но в матче «Лидса» и «Манчестер Сити» предлагаю поставить на «тотал больше 3.5». Думаю, что пробьют».
- 3 октября 2020
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