«Атлетико» — «Вильярреал»: ставка Александра Вишневского на матч с коэффициентом 9.00

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Атлетико» за 1.63, точный счёт 2:1 за 9.00.



«К мадридской команде сейчас особый интерес, потому что «Атлетико» снова стал соперником московского «Локомотива» по Лиге чемпионов. Пока команда Диего Симеоне готовится к увлекательной поездке в Черкизово, разминаться она будет во встрече с «Вильярреалом» Унаи Эмери.



Мне нравится, как Эмери работает со своей новой командой. Команда меняет тактические схемы в ходе матча, перестраивается, много забивает. Жерар Морено и Пако Алькасер — отличный тандем нападающих. Благодаря двум пришедшим из Валенсии опорникам теперь набор опорников очень классный у «Вильярреала». Тем не менее команда в обороне допускает много ошибок. Четыре пропущенных мяча в одном только первом тайме матча с «Барселоной», кошмарная ошибка вратаря Асенхо в выигранной со счётом 3:1 последней игре с «Алавесом», просчёты опытного Рауля Альбиоля и других защитников наводят на мысли, что противостоять классной атаке «Атлетико» «Вильярреалу» будет сложно, тем более что у «Атлетико» добавился Луис Суарес. Теперь особенно тяжело будет соперникам этого мадридского клуба. Я думаю, что «Атлетико» выиграет этот матч.



Команда Симеоне чередует удачные и неудачные игры. После разгрома «Гранады» (6:1), которая к этому моменту была лидером чемпионата, последовала довольно унылая нулевая ничья с «Уэской». Теперь пришло время удачного матча. Учитывая, что соперник — команда играющая, которая сама играет и другим даёт творить, а «Атлетико» умеет таким командам хладнокровно указывать на их минусы с помощью голов, я думаю, что мадридцы тут справятся с задачей и победят.



Первая ставка — победа «Атлетико». Во-вторых, я рискну поставить на точный счёт. С коэффициентом 9.00 я поставлю на то, что «Атлетико» победит — 2:1. Такой счёт мне подсказывает интуиция».