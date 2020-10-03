«Урал» — «ЦСКА»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 10-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Урал» — «ЦСКА».
Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.
«Урал» — клиент для ЦСКА. В последний раз клуб из Екатеринбурга выигрывал у армейцев в 2009 году, в Кубке России! Кроме того, соперники трижды играли вничью. Все остальные матчи выиграны красно-синими.
В прошлом туре ЦСКА всухую проиграл «Локомотиву», и я не верю, что команда Виктора Гончаренко потерпит второе поражение подряд, да ещё и от удобного соперника. В то же время я бы не исключал ничейного исхода, потому что «Урал» удачно проводит последние домашние матчи (1:1 — с «Зенитом», 1:0 — с «Краснодаром», 1:1 — с «Локомотивом»). Дома екатеринбуржцы не забили в этом сезоне только «Динамо». У ЦСКА при Гончаренко победы или осечки часто идут сериями, поэтому для перестраховки выбираю «Х2». И добавлю «ТМ 3.5», поскольку обе команды лишь по разу в сезоне пробили эту планку».
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