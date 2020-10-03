«Эвертон» — «Брайтон»: прогноз Алексея Смирнова на матч 4-го тура АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 2.17.

«После шести побед подряд во всех турнирах «Эвертон» — фаворит этого поединка. Очевидно, что основная масса игроков поставит в пользу хозяев поля. «Брайтон» не воспринимается всерьёз, но в футболе побеждает команда, а не её статус. Каковы же шансы «чаек» на успех?



Обязательно нужно обратить внимание на последние матчи в рамках Кубка английской лиги. Карло Анчелотти выставил на игру с «Вест Хэмом» основной состав, а Грэм Поттер использовал резерв в битве с «Манчестер Юнайтед». Полагаю, для хозяев важен этот трофей, а гости больше сосредоточены на АПЛ. Физическое преимущество — за «Брайтоном».



Если говорить об игровой составляющей, то и здесь у «ирисок» всё хуже. Ещё в прошлом сезоне я неоднократно подмечал, что коллективные действия игроков клуба из Ливерпуля не впечатляют. Даже сейчас можно наблюдать, как эта команда выигрывает в основном за счёт класса отдельных игроков. Думаю, здесь ещё может появиться небольшая доля расслабленности на фоне серии без поражений.



У «Брайтона» все совершенно иначе. В составе гостей нет звёзд, но взаимодействие игроков впечатляет. В третьем туре АПЛ «чайки» уступили «красным дьяволам» со счетом 2:3, но это не отражает того, что происходило на поле — подопечные Грэма Поттера доминировали и имели массу моментов. Чего только стоят пять попаданий мяча в каркас ворот «МЮ». Напомню, и при встрече с «Челси» «Брайтону» не хватило везения. Важно, что гости действуют смело против всех клубов лиги. Предположу, что сейчас эта команда достаточно заряжена для того, чтобы увезти очки с «Гудисон Парка». Предлагаю поставить на «X2».