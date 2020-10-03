«Эвертон» — «Брайтон»: прогноз Алексея Смирнова на матч 4-го тура АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Ставка: «Брайтон» не проиграет за 2.17.
«После шести побед подряд во всех турнирах «Эвертон» — фаворит этого поединка. Очевидно, что основная масса игроков поставит в пользу хозяев поля. «Брайтон» не воспринимается всерьёз, но в футболе побеждает команда, а не её статус. Каковы же шансы «чаек» на успех?
Обязательно нужно обратить внимание на последние матчи в рамках Кубка английской лиги. Карло Анчелотти выставил на игру с «Вест Хэмом» основной состав, а Грэм Поттер использовал резерв в битве с «Манчестер Юнайтед». Полагаю, для хозяев важен этот трофей, а гости больше сосредоточены на АПЛ. Физическое преимущество — за «Брайтоном».
Если говорить об игровой составляющей, то и здесь у «ирисок» всё хуже. Ещё в прошлом сезоне я неоднократно подмечал, что коллективные действия игроков клуба из Ливерпуля не впечатляют. Даже сейчас можно наблюдать, как эта команда выигрывает в основном за счёт класса отдельных игроков. Думаю, здесь ещё может появиться небольшая доля расслабленности на фоне серии без поражений.
У «Брайтона» все совершенно иначе. В составе гостей нет звёзд, но взаимодействие игроков впечатляет. В третьем туре АПЛ «чайки» уступили «красным дьяволам» со счетом 2:3, но это не отражает того, что происходило на поле — подопечные Грэма Поттера доминировали и имели массу моментов. Чего только стоят пять попаданий мяча в каркас ворот «МЮ». Напомню, и при встрече с «Челси» «Брайтону» не хватило везения. Важно, что гости действуют смело против всех клубов лиги. Предположу, что сейчас эта команда достаточно заряжена для того, чтобы увезти очки с «Гудисон Парка». Предлагаю поставить на «X2».
- 3 октября 2020
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:00
- 2 октября 2020
-
19:00