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«Валенсия» — «Бетис»: ставка Алексея Смирнова на матч Примеры с коэффициентом 4.30

«Валенсия» — «Бетис»: ставка Алексея Смирнова на матч Примеры с коэффициентом 4.30
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Бетис».

Ставка: победа «Бетиса» с форой (-1) за 4.30.

«В пятом туре испанской Примеры особое внимание на себя обращает битва «Валенсии» и «Бетиса». Обычно игры этих клубов проходят в режиме наибольшей неуступчивости. В последних пяти встречах хозяева трижды победили. Я считаю, что в нынешнем сезоне у «летучих мышей» не так уж и много шансов огорчить зелёно-белых.

В составе команды Хавьера Грасии по-прежнему отсутствуют из-за травм защитники Эльяким Мангаля и Габриэль Паулиста. Оборона валенсийцев выглядит весьма уязвимой. От поражения во встрече с «Уэской» их спасла нереализация голевых моментов от соперника, а «Реал Сосьедад» показал невнятную игру в нападении. Я не верю, что при проблемах «Валенсии» ей может повезти и в третьем матче подряд.

Подопечные Мануэля Пеллегрини очень эффектно провели игры с мадридским «Реалом» и «Хетафе», но уступили. Думаю, что на этот раз зелёно-белые выйдут на поле с запредельной мотивацией и зацепятся за очки, попав на более лёгкую защиту, чем у предыдущих оппонентов. Вполне возможна уверенная победа гостей, на которую я и поставлю».

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