«Лидс» — «Ман Сити»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 4-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (–1.5) за 2.03, ИТБ 2.5 гола «Ман Сити» за 2.02.
«Самая весёлая пока команда АПЛ против раненого «Ман Сити». 2:5 и отсутсвие Агуэро и Жезуса создают проблемы, но Гвардиоле нужно спасать реноме. Три пенальти в матче с «Лестер Сити» — это говорит о серьёзных вопросах к обороне, поэтому в срочном порядке может быть заявлен Рубен Диаш.
«Сити» сыграет агрессивно. Индивидуальный тотал «Ман Сити» — больше 2.5. «Лидс» точно пропустит. 7 голов в первых двух матчах говорят о ненадёжности защитных порядков у Бьельсы. Напомню, в последний раз эти клубы играли в 2013 году и тогда манкунианцы выиграли — 4:0».
- 3 октября 2020
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