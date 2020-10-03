«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» – «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой (+1.5) за 1.78.

«То, что у «Челси» будут трудности на стадии становления новой команды, было, конечно, понятно, но казалось, что этот процесс будет проходить всё же более гладко. Поражение от «Ливерпуля», три пропущенных в первом тайме мяча от «Вест Брома», проигранная кубковая игра вместо уверенной победы над уставшим «Тоттенхэмом». Плюс один – закрывшийся наконец вопрос по вратарю, коим стал подписанный из «Ренна» Менди.



«Пэлас» по делу переиграл «Ман Юнайтед» на выезде, но так же по делу уступил «Эвертону» дома. Почти не сомневаюсь, что против «Челси» Ходжсон будет играть так же, как против «МЮ», и так же попытается воспользоваться не лучшей обороной соперников.



Предположу, что гости, если и проиграют, то не больше, чем в один мяч».