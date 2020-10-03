«Удинезе» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч 3-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Удинезе» — «Рома».

Ставка: «Рома» победит за 1.75.

«Рома» пока идёт без побед, но по игре всё не так уж и плохо. В матче с «Юве», правда, умудрились упустить победу, играя в большинстве. Но моменты в атаке римляне создавали исправно. Хороший матч выдал Мхитарян (на его счету голевая передача, а также на нём сфолил Рабьо, которого судья с поля удалил), дубль оформил Верету. Мог забить и Джеко, но свой стопроцентный момент он во втором тайме не реализовал.



«Удинезе» в ужасной форме. Фриульцы из сезона в сезон выступают всё хуже и хуже. В стартовом туре команда Луки Готти уступила «Вероне», а в прошлые выходные дома — «Специи» (дебютанту серии А). Но главное даже не сам факт поражения, а то, как «Удинезе» играл. Ни одного острого момента в атаке фриульцы не создали.



Я думаю, «Рома» одержит первую победу в сезоне. У «Удинезе» есть серьёзнейшие кадровые проблемы в опорной зоне. А у римлян есть отличная возможность победить".