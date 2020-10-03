«Уфа» — «Ротор»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матч 03.10.2020

3 октября «Уфа» примет «Ротор» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.71, а тотал меньше 2.5 мяча — 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.43, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.