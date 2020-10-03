«Уфа» — «Ротор»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут

Сегодня, 3 октября, «Уфа» примет «Ротор» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.45, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.



Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.71, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.43, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

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