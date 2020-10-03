«Тамбов» — «Арсенал»: где будет трансляция, во сколько начало
Сегодня, 3 октября, «Тамбов» примет «Арсенал» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех хозяев оценён коэффициентом 3.22, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.
Букмекеры считают, что матч «Тамбов» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.60.
- 3 октября 2020
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:00
- 2 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:02
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:00
- 1 октября 2020
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
Партнерский контент