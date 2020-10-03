«Тамбов» — «Арсенал»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале

Сегодня, 3 октября, «Тамбов» примет «Арсенал» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.22, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.



Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.60.