«Тамбов» — «Арсенал»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале
Сегодня, 3 октября, «Тамбов» примет «Арсенал» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.22, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.
Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.60.
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