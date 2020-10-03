«Эвертон» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Ставка: «Эвертон» не проиграет + обе забьют за 2.04.
«Эти две команды отлично смотрятся на старте сезона. У «Эвертона» стопроцентный показатель, у «Брайтона» отняли более чем заслуженную ничью в игре с «МЮ», назначив пенальти в их ворота после (!) финального свистка.
Мне кажется, должна получиться интересная игра. И те и другие хорошо готовы функционально, слаженно атакуют и обороняются, регулярно создают немалое количество моментов.
Думаю, что голы здесь будут, а одним из отличившихся игроков станет разошедшийся не на шутку Калверт-Льюин, на счету которого два хет-трика и в общей сложности семь голов в последних четырёх матчах.
Всегда сложно выбирать между двумя командами, находящимися в форме, но предположу, что хозяева всё-таки не проиграют, при том что как минимум по голу забьют и те и другие».
- 3 октября 2020
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