«Спартак» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 10-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 10-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Зенита» за 2.21.
«Центральный матч даже не тура, а всей осени в российском чемпионате, учитывая, как разворачиваются события. Мне кажется, «Зенит» прекрасно понимает, что дарить сопернику дополнительную уверенность в своих силах нельзя. Поэтому надо как раз осадить «Спартак», тем более что его уже осадили в дерби. Возникает вопрос, насколько готова команда Тедеско играть с большими командами.
Игровая модель «Спартака» не очень подразумевает какое-то давление на «Зенит». Быстрые контратаки, выбегания Ларссона, Понсе и, быть может, Соболева (хотя в последних турах он не усиливает, а ослабляет игру «Спартака») — это всё хорошо, но у «Зенита», на мой взгляд, инструментарий гораздо выше для этого матча.
Поэтому выбираю чистую победу «Зенита» с коэффициентом 2.21. Прекрасный вариант. Для Санкт-Петербурга важно показать, что «Зенит» был, остаётся и будет номером один в России. Как петербуржцы это сделают, вопрос другой, но они это сделают».
- 3 октября 2020
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